إفتتاح معهد (كونفوشيوس) في جامعة بغداد

2019/05/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن وزير التعليم والبحث العلمي، قصي السهيل، عن حصول الموافقة على افتتاح معهد كونفوشيوس في جامعة بغداد إطار نظام التبادل الثقافي بين العراق والصين.ونقل البيان عن السهيل قوله، إن “جامعة بغداد إفتتحت قسماً للغة الصينية في كلية اللغات، كما حصلت الموافقة على إفتتاح معهد كونفوشيوس في الجامعة ذاتها في إطار نظام […]

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