أمم اوروبا.. رونالدو على رأس مجموعة واعدة تضم الموهبة فيليكس

2019/05/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تصدر كريستيانو رونالدو تشكيلة واعدة قوامها نجوم بنفيكا بطل الدوري البرتغالي بقيادة الموهبة جواو فيليكس اختارها المدرب فرناندو سانتوس لخوض الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية.وسيخوض رونالدو (34 عاما) مهاجم يوفنتوس الإيطالي، المسابقة الدولية العاشرة بألوان منتخب بلاده منذ كأس أوروبا 2004 على أرضه (كأس أوروبا 2004 و2008 و2012 و2016، الألعاب الأولمبية 2004، […]

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