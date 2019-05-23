2019/05/23 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي: يجب توحيد الخطاب السياسي وإبراز قوة العراق السياسية .المصدر قناة العهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي:يجب توحيد الخطاب السياسي وإبراز قوة العراق السياسية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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