2019/05/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، أن لدى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب رؤية موحدة بفتح المنطقة الخضراء، مؤكداً عدم التراجع عن هذا القرار.وقال الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب لهما رؤية موحدة ومنسجمة بفتح المنطقة الخضراء على مدار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب عادل عبد المهدي:لا تراجع عن قرار فتح المنطقة الخضراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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