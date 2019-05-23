2019/05/23 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاشق بريطاني شاب كان يكتب على المرايا جملا كأنها مقتبسة من الإنجيل لحبيبته العجوز، من أجل أن تذكر اسمه في وصيتها قبل الموت.وفيما بعد بدأت مارتن تلاحظ كتابات على المرايا كأنها مقتبسة من الإنجيل مثل “كل ما تعطيه له، سيعود إليك”، “نواياك مقدسة، وعملك لم ينجز بعد”، و”اعتن به وتابعي المهمة التي أوكلها لك

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاشق محتال يستدرج عجوزا لتذكره في وصيتها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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