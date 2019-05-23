مجلس مكافحة الفساد يتخذ قراراً في تهريب الانترنت وقضايا نينوى

2019/05/23 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وحضور اعضاء المجلس.ووفق بيان لمكتب عبد المهدي فان “المجلس ثمن إصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال الى القضاء بقضية او اكثر بناءً على توصية المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً […]

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