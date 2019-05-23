حالة الطقس ليوم غد الجمعة.. تعرف عليها

2019/05/23 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن يكون طقس يوم غد الجمعة، صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد.

وذكرت الهيئة

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