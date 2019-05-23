2019/05/23 | 20:22

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الحرس الثوري : أميركا لا تستطيع ارتكاب أية حماقة تجاه إيران

الخميس

23

ايار

2019 :

08:18 pm

14

أكد المستشار الأعلى للقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في

إيران العميد كميل كهنسال أن عصر هيمنة وتسلط قوى الاستكبار العالمية

بدأ بالأفول.كهنسال أوضح إن “الأعداء باتوا متيقنين من أن ايران قوة جديدة متبلورة

في المنطقة..



وقد بذل الأميركيون والصهاينة كل جهودهم للوقوف أمام

نفوذ وقوة وتعاظم اقتدارها الا انهم لم يفلحوا في مسعاهم هذا ، وأضاف

كهنسال أن إيران أصبحت قوة مهمة وظروفها وقدراتها اليوم تؤكد أن

أميركا لا تستطيع ارتكاب أية حماقة تجاهها.

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