2019/05/23 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقرت لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي ميزانية الدفاع المقترحة من قبل ترامب والبالغة 750 مليار دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الامريكي يقر ميزانية البنتاغون المقترحة من ترامب) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الامريكي يقر ميزانية البنتاغون المقترحة من ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).