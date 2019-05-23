تدمير طائرة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإيرانية تجاه مطار نجران

2019/05/23 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الخميس، تدمير طائرة بدون طيار تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه مطار نجران (جنوب).





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