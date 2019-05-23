2019/05/23 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، عن موعد وملعب مباراة ذوب آهن الايراني امام النصر السعودي ضمن منافسات الجولة الاخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وكان من المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، لكن الاتحاد الاسيوي قرر تأجيل المباراة ونقلها من ملعب كربلاء الدولي، بسبب الاوضاع في المنطقة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على موعد وملعب مباراة ذوب آهن والنصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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