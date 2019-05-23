2019/05/23 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخزعلي: نحن نؤمن بمرحلة الحياد لكن اذا وقعت الواقعة لا نعرف هل سيستمر الحياد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزعلي: نحن نؤمن بمرحلة الحياد لكن اذا وقعت الواقعة لا نعرف هل سيستمر الحياد وكالة خطوة برس.

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