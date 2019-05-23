طيران الجيش يعلن مقتل 9 ارهابيين وتدمير عجلة في جبال مكحول

2019/05/23 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة طيران الجيش، اليوم الخميس، عن قتل 9 ارهابيين وتدمير عجلة خلال تنفيذها عملية في جبال مكحول.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “طيران الجيش واثناء اسنادها لقيادة عمليات صلاح الدين، في جبال مكحول، دمر عجلة واحدة وقتل 9 ارهابيين من داعش”.

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