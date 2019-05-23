الغضبان يوجه بالتعاقد مع خريجي هندسة النفط

2019/05/23 | 20:23

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ ديالى

طلب فرع نقابة المعلمين في ديالى، من المركز العام للنقابة مفاتحة وزارة التربية لتقديم موعد العطلة الصيفية.

وقال رئيس الفرع محمد علي الجبوري في كتاب موجه إلى نقابة المعلمين/ المركز العام: "لكثرة مناشدة جماهيرنا، يرجى مفات

بغداد اليوم- ديالى

كشفت نقابة الصيادلة في ديالى، الخميس، وجود جهات معروفة تعمل على اضعاف دور النقابة داخل المحافظة، مشيرة الى انها لن تخضع للتهديدات.

وذكرت النقابة في بيان، تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، ان "ملف الصيدليات الوهمية هو من

بغداد اليوم- بغداد

وجه النائب الاول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، بعقد جلسة حوارية بعد عيد الفطر، يرعاها مجلس النواب وبمشاركة لجنتي الزراعة والاقتصاد والاستثمار النيابية، وحضور جميع الجهات والقطاعات والشخصيات والاتحادات ذات العلاقة، بهدف وضع

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