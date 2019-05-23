موسكو: نلحظ نموا خطيرا للتوتر حول إدلب

2019/05/23 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس: أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تلحظ تزايد التوتر بشكل خطير في منطقة إدلب السورية مؤخرا.وقالت زاخاروفا في هذا الصدد، “نشهد من نهاية أبريل وحتى الوقت الحالي، زيادة خطيرة في التوترات حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، حيث يوجد أكبر تجمع لإرهابيي هيئة تحرير الشام

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