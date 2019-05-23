الملك عبدالله و صالح يؤكدان الاستمرار في تطوير التعاون الأردني العراقي

2019/05/23 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الملك عبدالله الثاني والرئيس العراقي برهم صالح، خلال مباحثاتهما في عمان اليوم الخميس بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الاستمرار في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية منها.وخلال مباحثات ثنائية وموسعة عقدت في قصر بسمان، اتفق جلالة الملك والرئيس العراقي على مواصلة التنسيق والتشاور

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