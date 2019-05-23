2019/05/23 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محليةك كلكامش برس؛ اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد/ الرصافة الاولى، اليوم الخميس، نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، أن “المدير العام لتربية الرصافة الاولى حسين فليح حسن وجه جميع مدراء المدارس الابتدائية مراجعة مركز الفحص الابتدائي صباح يوم غد الجمعة الساعة الحادية عشر صباح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية الرصافة الاولى تعلن نتائج السادس الابتدائي وتكشف نسبة النجاح) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية الرصافة الاولى تعلن نتائج السادس الابتدائي وتكشف نسبة النجاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).