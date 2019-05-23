زيدان وبيريز يختلفان على

2019/05/23 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يمانع باريس سان جيرمان فكرة التضحية بأحد نجوم الفريق البرازيلي نيمار في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن ملعب بارك دي برينس.

ووفقا لبيرنابيو ديجيتال يفضل باريس سان جيرمان الحفاظ على كيليان مبابي مع رحيل نيمار عن صفوف الفريق.

ويأمل فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الحالي في نقل نيمار لملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد في صفقة ينتظر أن تكلف النادي الأبيض الإسباني قرابة 200 مليون يورو.

ويعد العائق الوحيد أمام أحلام فلورنتينو بيريز هو المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الذي يرفض وصول نيمار بسبب المشاكل المنتظر أن تصل لريال مدريد في حال وصول البرازيلي براتب ضخم وكذلك بسبب سلوكيات اللاعب غير المنضبطة خارج الملعب.

وينتظر أن يعقد فلورنتينو بيريز جلسة مع زيدان لاقناعه بقبول فكرة التعاقد مع نيمار رغم اصرار المدرب الفرنسي على ضم لاعبين بقيمة مواطنيه، مبابي وبوغبا هذا الصيف، بدلا من البرازيلي نيمار وهي صفقة من الصعب تحقيقها عكس صفقة اللاعب السابق لنادي برشلونة.

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