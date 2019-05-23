2019/05/23 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الخميس، أن بلاده تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى شرق الأوسط.ونقلت وكالة رويترز عن شاناهان​ قوله “سنواصل حماية مصالحنا وسنعزز قواتنا في ​الشرق الأوسط​ وسندرساحتمال ارسال قوات اضافية إلى الشرق الاوسط”.ووفي وقت سابق حذر شاناهان ​إيران​ “مما وصفه بالحسابات الخاطئة”، لافتا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية للشرق الأوسط وكالة خطوة برس.

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