محافظ النجف يعلن وضع الخطة الامنية والخدمية الخاصة بزيارة الامام علي عليه السلام

2019/05/23 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ النجف الأشرف لؤي الياسري ،اليوم الخميس، وضع الخطة الأمنية الخاصة بإحياء ليالي القدر وشهادة الامام أمير المؤمنين عليه السلام حيث ستشهد المدينة استقبال ملايين الزائرين من داخل وخارج العراق.

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