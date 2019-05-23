العراق والمملكة المتحدة يبحثان التعاون العسكري بين البلدين

2019/05/23 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث العراق والمملكة المتحدة التعاون العسكري بين البلدين .وذكر بيان لوزارة الدفاع , ان رئيس اركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي التقى اليوم الخميس نائب رئيس الاركان البريطاني للانخراط العسكري الجنرال جايلز هيل وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة التعاون والتنسيق بين العراق والمملكة المتحدة في المجال العسكري ” .و اشاد رئيس اركان […]

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