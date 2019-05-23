الخدمات النيابية ترحب باحالة ملف تهريب الانترنت للأمن الوطني

2019/05/23 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رحبت لجنة الخدمات النيابية اليوم الخميس، باحالة ملف تهريب الانترنت الى مستشارية الامن الوطني، داعية الى إشراك هيئة الاعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات.وقال عضو لجنة الخدمات النيابية برهان المعموري لـ/SNG/، “أرحب بقرار المجلس الاعلى لمكافحة الفساد باحالة ملف تهريب الانترنت الى الاجهزة الوطنية المختصة كمستشارية الامن الوطني للقضاء على هذا النزيف المستمر منذ سنين”....

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