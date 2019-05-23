روسيا تعد الناتو العربي..عامل فرقة تحفه المخاطر

2019/05/23 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت روسيا احتمال إنشاء “الناتو العربي” ضد إيران عامل فرقة محفوفا بالمخاطر.وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين على هامش المؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر لقراءات ليخاتشيف العلمية في سان بطرسبورغ اليوم الخميس: “فيما يتعلق بإنشاء أنواع مختلفة من الائتلافات أو التحالفات الظرفية والمؤقتة، يبدو لنا أنه سيكون من المهم للغاية، في الأوضاع السائدة […]

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