روحاني : ايران لن تستسلم للضغوط الامريكية حتى لو تعرضت للقصف

2019/05/23 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده لن تستسلم حتى إذا تعرضت للقصف.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن روحاني قوله في حفل بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات: “نحن بحاجة إلى المقاومة، حتى يعرف أعداؤنا إذا ما قصفوا أرضنا، وإذا استشهد أطفالنا أو أصيبوا أو اعتقلوا، لن نتخلى عن أهدافنا من أجل استقلال بلدنا […]

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