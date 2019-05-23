2019/05/23 | 21:19
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بان قوة من قيادة عمليات المحافظة وباسناد طيران الجيش دمرت 4 عبوات ناسفة وعثرت على عجلة ودراجة نارية ووكر لداعش خلال عملية تفتيش وتطهير.
وقال المصدر، نقلا عن القيادة لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية وباسناد من طيران الجيش، دمرت 4 عبوات ناسفة ووكر وعثرت على
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 4 عبوات ناسفة ووكر لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال المصدر، نقلا عن القيادة لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية وباسناد من طيران الجيش، دمرت 4 عبوات ناسفة ووكر وعثرت على
هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 4 عبوات ناسفة ووكر لداعش في ديالى وكالة خطوة برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 4 عبوات ناسفة ووكر لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 4 عبوات ناسفة ووكر لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).