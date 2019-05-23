2019/05/23 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى/ خطوة برس أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، بان قوة من قيادة عمليات المحافظة وباسناد طيران الجيش دمرت 4 عبوات ناسفة وعثرت على عجلة ودراجة نارية ووكر لداعش خلال عملية تفتيش وتطهير.وقال المصدر، نقلا عن القيادة لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية وباسناد من طيران الجيش، دمرت 4 عبوات ناسفة ووكر وعثرت على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير 4 عبوات ناسفة ووكر لداعش في ديالى وكالة خطوة برس.

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