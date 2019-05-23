تركيا تمنع دخول مسؤولة عراقية

2019/05/23 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ منعت السلطات التركية، منى قهوجي سكرتير برلمان كوردستان من السفر الى تركيا.واصدر برلمان كوردستان بيانا اليوم الخميس تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، يؤكد منع تركيا لسكرتير البرلمان من السفر اليها، على الرغم من ان منى قهوجي تشغل منصب سكرتير برلمان كوردستان عن حصة المكون التركماني.

وأشار البرلمان الى ان سبب المنع يأتي على خلفية ان قهوجي كانت عضوا في المجلس الأعلى للاستفتاء الذي اجري في الاقليم يو25/9/2017.

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