رئيس لجنة الاقتصاد النيابية: نعمل على محاسبة كل من يخرق قانون الاستثمار

2019/05/23 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد سليم الكناني، الخميس، عن عزمه العمل على محاسبة كل من يخرق قانون الاستثمار من موظفي الدولة.

وقال الكناني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "سوف نعمل على محاسبة كل من يخرق قانون الأستثمار من موظفي الدولة".وأضاف أن "هنالك مخالفات قانونية في هيئة استثمار بغداد مرصودة وصلت الى اللجنة عبر شكاوي ومظلمويات سوف يتم تدقيقها ومناقشتها داخل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية وفي حال ثبوتها سوف يتم احالتها الى النزاهه والقضاء والجهات المختصة".

وتابع الكناني "نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار سوف نعمل على محاسبة كل من يتعدى قانون الاستثمار او تفسير مواده برؤيته الشخصية او يحاول ان يبتز المستثمر او يعرقل عمله في تعطيل عجلة الأستثمار والتطوير التنموي الاقتصادي".

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