ظريف يتجه الی العاصمة الباکستانية اسلام آباد

2019/05/23 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ميناء جابهار بعد توقف لعدة ساعات متوجها الى العاصمة الباكستانية اسلام اباد للقاء عدد من المسؤولين هناك .

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