2019/05/23 | 21:24

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القوات المسلحة اليمنية : قادرون على إستهداف مواقع جديدة في عمق العدو

الخميس

23

ايار

2019 :

09:17 pm

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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن أغلب

العمليات التي يتم تنفيذها في عمق العدو هي موثقة وعليه أن يحسب حسابه

أن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاماً ، العميد سريع أضاف أن أي

تصعيد سيقابل بعمليات نوعية وقادرون على أن نستهدف مواقع جديدة في عمق

العدو ، وأشار إلى أنه تم إيقاف العمليات العسكرية لفترة معينة كرسالة

سلام لكن تصعيد العدو لم يتوقف.

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