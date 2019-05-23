2019/05/23 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الجيش السوري يدمر آليات وعتاد لإرهابيي النصرة بريفي إدلب وحماة

الخميس

23

ايار

2019 :

08:54 pm

40

أوقعت وحدات من الجيش السوري قتلى ومصابين في صفوف المجموعات

الإرهابية التي جددت خرقها اتفاق منطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها

المتكررة على النقاط العسكرية والبلدات الآمنة بريفي إدلب وحماة.مصدر عسكري سوري أوضح أن وحدة من الجيش وجهت رمايات نارية مركزة على

محاور تحرك مجموعات إرهابية أغلبها تابع لتنظيم جبهة النصرة بين بلدتي

الهبيط وكفرنبودة بريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي الغربي.وأشار إلى أن الرمايات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين

وتدمير آليات وعتاد لهم إضافة إلى كمية من الأسلحة والذخيرة كانت

بحوزتهم.وتصدت وحدات من الجيش أمس لهجوم كبير لمجموعات إرهابية من تنظيم جبهة

النصرة على عدد من المناطق الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي

وإدلب الجنوبي وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والآليات.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يدمر آليات وعتاد لإرهابيي النصرة بريفي إدلب وحماة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يدمر آليات وعتاد لإرهابيي النصرة بريفي إدلب وحماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).