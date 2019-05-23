عاصمة عربية تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية

2019/05/23 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وافقت بلدية العاصمة اللبنانية بيروت، على قرار يقضي بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المدينة، واستبدالها بأكياس ورقية أو بأكياس قابلة لإعادة التدوير أو إعادة الاستعمال.

القرار الذي يحمل الرقم 248، أعده عضوا المجلس البلدي في بيروت، إيلي يحشوشي وراغب حداد، وطلب منهما تحضير آلية لتطبيق هذا القرار، ليصار بعدها إلى وضعه موضع التنفيذ.واقترح القرار، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، من أجل منع استعمال الأكياس البلاستيكية في المحلات والمؤسسات التجارية العاملة في مدينة بيروت، اعتبارا من سبتمبر المقبل، واستبدالها بأكياس ورقية أو بأكياس مصنعة من نسيج مدور، أو بأكياس قماشية يمكن استعمالها لعدة مرات.واقترح أيضا، وضع خطة توعية للتخفيف من إنتاج النفايات، ومخاطر استعمال الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة، ونشرها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص في لبنان.تأتي هذه الخطوة، من ضمن خطة نفايات متكاملة، تعمل بلدية بيروت لإنجازها من أجل إدارة نفايات العاصمة.ومنذ العام 2015، يشهد لبنان أزمات متكررة لتكدس النفايات، بسبب بلوغ المكبات طاقة استيعابها القصوى، فيما يتم العمل في وزارة البيئة، على استراتيجية لمعالجة النفايات، وقد أصبحت في مراحل متقدمة جدا، في انتظار عرضها على الحكومة اللبنانية، من أجل البدء بتنفيذها.وكان البرلمان الأوروبي، وافق في أبريل نيسان 2014، على العمل لخفض استخدام الأكياس البلاستيكية بنسبة 50% بحلول عام 2017، و80% بعدها بعامين.يذكر أن الإنتاج العالمي لأكياس البلاستيك يبلغ سنويا ما بين 4 إلى 5 تريليونات كيس، متعدد الاستخدامات.



وتحتاج أكياس البلاسـتيك إلى مدة طويلة جدا كي تتحلل، ربما قد تصل إلى مئات السنوات.انتهى

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