اجتماع ثلاثي بين الرئيس صالح وملك الأردن والرئيس الفلسطيني في عمان

2019/05/23 | 21:25

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بغداد اليوم _ بغداد

بغداد اليوم _ بغداد

دعا عضو مجلس النواب عن ائتلاف النصر خالد العبيدي، اليوم الخميس، إلى صرف عيدية "مناسبة ومجزية" للنازحين.

وقال العبيدي في بيان: "ونحن نعيش أيام رمضان الكريم والمبارك، أدعو الأخ وزير الهجرة والمهجرين الى تقديم اق

بغداد اليوم _ بغداد

دان عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب محمد الكربولي، الخميس، التفجير الذي استهدف قطعات الحشد العشبي عصر اليوم، في قضاء القائم، غربي الأنبار.

وقال الكربولي، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "استهداف تشكيلا

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الخميس، أن واشنطن تدرس إمكانية إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط.

ونقلت وسائل اعلام عن شاناهان قوله: "نحن على تواصل دائم مع القيادات العسكرية وسنحيط الرئيس

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