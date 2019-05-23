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كيف تبدو خارطة فلسطين بعد "صفقة القرن"؟

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كيف تبدو خارطة فلسطين بعد "صفقة القرن"؟

الخميس 23 مايو 2019 - 20:39

وسائل اعلام صهيونية نشرت وثيقة الخطة الامريكية (صفقة القرن) وكانت ابرز هذه الوسائل "صحيفة اسرائيل هايوم" وحسب ما ذكر في الوثيقة ان فلسطين ستمحى من الزوال بشكل كامل ومن المحتمل ان تنشر هذه الوثيقة في 1 حزيران القادم.

وسائل اعلام صهيونية نشرت وثيقة الخطة الامريكية (صفقة القرن) وكانت ابرز هذه الوسائل "صحيفة اسرائيل هايوم" وحسب ما ذكر في الوثيقة ان فلسطين ستمحى من الزوال بشكل كامل ومن المحتمل ان تنشر هذه الوثيقة في 1 حزيران القادم.

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