عبدالمهدي يحل لجنتي المصالحة الوطنية والتعايش السلمي ويشكل أخرى برئاسة جعفر الحسيني

2019/05/23 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بالغاء لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية واللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي وتشكيل لجنة التعايش والسلم المجتمعي برئاسة جعفر الحسيني.وقال المصدر لـ/SNG/،إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجه بالغاء لجنة متابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية التابعة لمكتب رئيس الوزراء والغاء اللجنة العليا للتعايش والسلم المجتمعي التابعة ...

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