غارات تركية تدمر مواقع لمعارضين اكراد شمال العراق

2019/05/23 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمر سلاح الجو التركي مواقع تابعة لمنظمة /بي كا كا/ المعارضة ، في غارات شنّها شمالي العراق.وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو شنّ غارات ضد “بي كا كا” في منطقتَي “ميتنا” و”قنديل” شمالي العراق.وأوضحت أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة تابعة للمنظمة الإرهابية.وتشن أنقرة بانتظام غارات على […]

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