اجتماع حكومي يبحث التحول من البطاقة التموينية العينية الى النقدية

2019/05/23 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين،اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة باعداد ستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020_2022

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