عراقجي: صبر إيران انتهى وعلى الاوروبيين تنفيذ تعهداتهم

2019/05/23 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس شدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي للدبلوماسي الألماني البارز ينس بلوتنر الذي وصل البلاد لبحث إنقاذ الاتفاق النووي أن صبر طهران انتهى وعلى الاوربيين تنفيذ تعهداتهم.وذكّر عراقجي، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، أثناء اجتماعه مع المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الألمانية وكبير مفاوضي بلاده في المحادثات

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