2019/05/23 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية والعاهل الاردني والرئيس الفلسطيني في عمان) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اجتماع ثلاثي بين رئيس الجمهورية والعاهل الاردني والرئيس الفلسطيني في عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).