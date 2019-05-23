موسكو: 75% من المؤسسات الحكومية تنتقل عام 2021 إلى البرمجيات الروسية

2019/05/23 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن رئيس مؤسسة “الاقتصاد الرقمي” الروسية، نيكولاي زوباريف، أن 75% من المؤسسات الحكومية و55% من المؤسسات شبه الحكومية يجب أن تنتقل عام 2021 إلى البرمجيات الروسية.وأضاف إن نحو 89% من الروس سينتقلون نهاية عام 2021 إلى برمجيات الأمن الروسية الصنع.وأوضح الخبير أن برنامج “الاقتصاد الرقمي” الفيدرالي الروسي يقضي بألا تزيد فترة […]

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