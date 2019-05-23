الخارجية الايرانية: صبرنا نفد وفترة ضبط النفس انتهت

2019/05/23 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة شدد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي للدبلوماسي الألماني البارز ينس بلوتنر الذي وصل البلاد لبحث إنقاذ الاتفاق النووي أن صبر طهران نفد ولن تعود لضبط النفس.وذكّر عراقجي، في تصريح أدلى به اليوم الخميس، أثناء اجتماعه مع المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية الألمانية وكبير مفاوضي بلاده في المحادثات بشأن […]

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