رئيس الجمهورية والملك الاردني يؤكدان مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا

2019/05/23 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الجمهورية برهم صالح ، في قصر بسمان في العاصمة الاردنية عمان مباحثات ثنائية مع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الاردنية الهاشمية، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.وجرى خلال الاجتماع / حسب بيان رئاسي / التأكيد على استمرار تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية […]

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