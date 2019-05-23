تفاصيل لقاء صالح بملك الأردن في عمان

2019/05/23 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، والملك الأردني عبدلله الثاني، اليوم الخميس، على استمرار التعاون بين البلدين، وأهمية الاتفاقات الموقعة بين بغداد وعمان، فيما بحثا مساعي

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