2019/05/23 | 21:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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أكد سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن لدى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب رؤية موحدة بفتح المنطقة الخضراء، مؤكداً عدم التراجع عن هذا القرار.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("البياتي" : لا تراجع عن قرار فتح المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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