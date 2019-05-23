"البياتي" : لا تراجع عن قرار فتح المنطقة الخضراء

2019/05/23 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد سكرتير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، أن لدى رئاستي مجلسي الوزراء والنواب رؤية موحدة بفتح المنطقة الخضراء، مؤكداً عدم التراجع عن هذا القرار.

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