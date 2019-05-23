2019/05/23 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، اليوم الخميس، عن ضبط صهريج محمل بمادة النفط الخام وبداخله طائرة مسيرة لتحديد طريق التهريب.وقال معن في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “بعد ورود معلومات دقيقة، مفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ضبطت صهريجا محملا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: ضبط صهريج محمل بالنفط وبداخله طائرة مسيرة لتحديد طريق التهريب في البصرة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية: ضبط صهريج محمل بالنفط وبداخله طائرة مسيرة لتحديد طريق التهريب في البصرة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية: ضبط صهريج محمل بالنفط وبداخله طائرة مسيرة لتحديد طريق التهريب في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).