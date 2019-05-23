2019/05/23 | 21:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس نفى مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، عرقلة رئاسة المجلس قرار فتح المنطقة الخضراء امام المركبات.وقال المكتب في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “إننا ننفي الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول عرقلة رئاسة مجلس النواب قرار فتح المنطقة الخضراء أمام حركة المركبات”.وأكد أن “إجراءات فتح المنطقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتب الحلبوسي ينفي عرقلة رئاسة البرلمان قرار فتح المنطقة الخضراء امام المركبات وكالة خطوة برس.

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