2019/05/23 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستهداف مطار أبو ظبي ..



ضربة عسكرية وإستخبارية

أكد الناطق بإسم حركة أنصار الله أنه تم الحصول على صور إستهداف

الطيران اليمني من مصادر من داخل مطار أبو ظبي وهناك صور عن عمليات

أخرى سيكشف عنها في الوقت المناسب ، كما أشار عضو الوفد الوطني

المفاوض عبد الملك العجري إلى أن مقاطع الفيديو التي بثتها المسيرة

لقصف مطار ابو ظبي تعد ضربة مزدوجة ضربة عسكرية وضربة استخبارية ،

اذ تظهر المقاطع ان التصوير ليس من الجو بل من داخل المطار وبدقة

عالية ، بدوره أوضح رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد

السلام أن إستهداف الطائرة المسيرة مطار أبو ظبي تؤكد كذب أحد

المسؤولين الاماراتيين ، داعياً إياهم إلى الإعتراف بالفشل في

المرات المقبلة .

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