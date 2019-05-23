ضبط صهريج نفط في البصرة داخله طائرة مسيرة لتحديد مسار التهريب

2019/05/23 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ضبطت قوة أمنية، صهريجاً للنفط في محافظة البصرة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، في بيان تلقت كالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بعد ورود معلومات دقيقة، ضبطتمفارز استخبارات نفط الجنوب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، صهريجاً محملاً بمادة النفط الخام غربي محافظة البصرة".وأضاف "كما تم ضبط طائرة مسيرة بداخل هذا الصهريج تستخدم لتحديد مسار طريق تهريب المشتقات النفطية" لافتا الى، ان "الصهريج لا توجد فيه لوحات تسجيل وبدون سائق".انتهى

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