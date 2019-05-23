النفط يهوي لأدنى سعر منذ 6 أشهر

2019/05/23 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هوت أسعار النفط أكثر من 5% أثناء التعاملات يوم الخميس مع تضرر آفاق الطلب من التوترات التجارية، ويتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل أكبر خسائر ليوم واحد في ستة أشهر.

وهبطت أسواق الأسهم العالمية مع تنامي المخاوف من أن الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يتحول سريعا إلى حرب باردة في التكنولوجيا بين أكبر اقتصادين في العالم.وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 5.3% إلى 67.21 دولار للبرميل بحلول الساعة 1725 بتوقيت جرينتش في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 6.40% إلى 57.50 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ الخامس عشر من مارس آذار.وفي جلسة الأربعاء، انخفض الخام الأمريكي 2.5% بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2017.وكشفت بيانات ومصادر بالقطاع النفطي أن مخزونات النفط الإيرانية تزداد في البر والبحر بفعل العقوبات الأمريكية على الصادرات وجهود طهران المضنية للإبقاء على حقولها المتقادمة قيد التشغيل وعلى تدفق الخام.وأعلنت واشنطن في مايو أيار عن إنهاء إعفاء من العقوبات كانت منحته لبعض كبار مستوردي النفط الإيراني، وهو ما نال من مصدر الدخل الأكبر لطهران.انتهى

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