اجتماع أردني عراقي فلسطيني في عمان لبحث تعزيز الأمن في المنطقة

2019/05/23 | 21:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقده قادة الدول الثلاث بالعاصمة الأردنية

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