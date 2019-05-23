مكتب الحلبوسي ينفي انباء تحدثت عن عرقلة رئاسة البرلمان فتح المنطقة الخضراء

2019/05/23 | 21:55

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بغداد اليوم - بغداد

نفى المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب، الخميس 23 ايار 2019، الانباء التي تحدثت عن عرقلة...





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